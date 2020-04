Nel corso della diretta Instagram tra Alessandro Del Piero e Paulo Dybala, l'ex attaccante bianconero ha chiesto all'argentino quale fosse il gol più bello su punizione. Ecco la sua risposta:



"Qui alla Juve ho avuto occasione di farne, se ne devo trovare uno, quello contro l'Atletico è stato sia bello sia importante. Quando mi sono avvicinato con Pjanic, gli ho detto tiro in porta. Lui mi ha risposto "tira basso così la devia qualcuno". Io volevo tirare alto però, non c'era spazio. O va in curva o sotto l'incrocio. E Oblak è pure forte, come Ter Stegen".