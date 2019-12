Momenti concitati all'Allianz Stadium, dov'è in corso Juve-Udinese: al 20esimo, Paulo Dybala ferma in corsa un cross di Danilo e scarica un lob dolcissimo alle spalle di Musso. Sarebbe un gol pazzesco, incredibile e meraviglioso solo a pensarci. Ma... ma è fallo di mano, purtroppo per Paulo. In realtà, come evidenzia il Var, l'argentino tocca con la parte bassa dell'avambraccio vanificando quindi intervento e rete. "L'hai presa di mano? L'hai presa di mano?", la domanda di Pasqua a Dybala, che cerca subito conferme dall'attaccante. No, non ne trova. E serve l'intervento del silent check per ricostruire la validità (o l'invalidità) del gol del 10.