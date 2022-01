23









Prima gli applausi, durante il suo riscaldamento. Poi il boato, al suo ingresso in campo, e un coro: "Resta a Torino". Poi il gelo dopo il momentaneo gol della Sampdoria, che lui osserva appena entrato in partita. E poi... un altro boato, più forte. Per il 3-1 che viene ancora dal suo sinistro. È naturalmente di Paulo Dybala che si sta parlando: bastano pochi minuti perché la Joya si prenda ancora la scena. E lo fa anche dopo il gol: esultando, stavolta sì. E non poco. Di rabbia, arringando poi anche la folla. Gli occhi di ghiaccio di sabato sera sembrano solo un lontano ricordo, ora non resta che aspettare il lieto fine.