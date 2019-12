Paulo Dybala ha segnato il gol del pareggio contro la Lazio diventando il miglior marcatore nella storia della competizione con 4 gol segnati superando gli ex attaccanti della Juventus Alessandro Del Piero e Carlos Tevez a quota tre così come l'ex attaccante del Milan Shevchenko. Un traguardo importante per La Joya che contro la Lazio in Supercoppa aveva segnato la sua prima rete in assoluto con la maglia bianconera nell'estate del 2014.