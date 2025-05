Dybala: 'Goal a cui sono più legato? Quello con la Juventus contro l'Inter...'

Getty Images

Paulosi è raccontato in un'intervista al giornalista argentino Gaston Edul. L'ex numero 10 della Juventus , oltre a parlare di Pogba , ha rilasciato un commento sull'attuale compagno alla Roma, Matias Soulé: "Sta facendo bene. Non è facile adattarsi a un club come questo, ma ha tanta qualità. Il derby di Roma è stato incredibile. Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po' il piede quando calciava. Il merito del gol è il suo, ma io gli avevo dato questo consiglio. Stava per farne anche un altro ma l'ha sbagliato".

L'argentino ha poi risposto anche ai goal che ricorda con più affetto e uno dei due citati riguarda proprio la Juventus. "Ne ho due sempre preferiti. Il primo con Istituto di testa che ho fatto contro Aldo Civil. Un altro contro l'Inter con la Juve all'epoca del Covid (2-0 ndr). Un cambio di gioco di Bentancur, aggancio la palla, inizio ad andare al centro, tiro e segno".