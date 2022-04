Come racconta La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala sta vivendo i suoi ultimi mesi in bianconero e vuole farlo riempiendo ancora un po’ il bagaglio di ricordi che lascerà alla Juventus. Alzare un trofeo, il tredicesimo della sua avventura a Torino, "sarebbe la scelta preferita, ma ci sono anche numeri clamorosi da rifinire: con il gol al Sassuolo ha raggiunto Ronaldo a 81 reti in A, entrando nella top 10 della storia bianconera. Con il prossimo raggiungerà Roberto Baggio", nella classifica di tutti i tempi in maglia Juve: qui sarebbe il nono posto, con 115 gol, qui la compagnia sarebbe quella di un umero 10 leggendario.