Cuore di mamma. Anche costretto a casa dal coronavirus, Paulonon ha perso occasione per augurare un buon compleanno alla madre, Alicia. Così, con un post su Instagram, il campione argentino della Juventus ha postato una foto con un affettuoso messaggio di auguri: "Non poteva toccarmene una migliore. Buon compleanno mamma, per oggi ti saluto a distanza, ma ti amo più che mai".