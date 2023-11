Un gesto non passato in sordina quello di Pauloche ieri ha fatto gli auguri alla Juventus per i suoi 126 anni di storia. La Joya è rimasta nel cuore dei tifosi della Juventus che di certo non sono rimasti indifferenti al commento dell'attaccante argentino ora in forza alla Roma. Molti di loro si sono scatenati tramite i social chiedendo a gran voce un ritorno del numero 10 in bianconero. Di seguito il post con il commento di Paulo, in gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi.