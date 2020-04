Pauloè al centro della bufera coronavirus, nel vero senso della parola. Il giocatore della Juventus non riesce a togliersi di dosso il virus, da cui è risultato positivo da più di un mese e sta passando le sue giornate in quarantena con la compagna Oriana. Lontano dalla famiglia, quindi, come ha ricordato lo stesso giocatore in un post su Instagram in cui ha fatto gli auguri di compleanno al fratello Gustavo: "Felice compleanno, fratello. Ti abbraccio a distanza, sperando che tutto passi al più presto, per tornare a vivere momenti come questo" scrive la Joya, ripescando dall'album dei ricordi una foto insieme a Gustavo in barca.