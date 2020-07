Giornata di relax assoluto per Paulo Dybala, attaccante della Juve, e Oriana Sabatini, la sua fidanzata. Un cappuccino con sopra, disegnato, il 10, e tanti sorrisi per i due, che hanno trascorso rilassandosi l'intera giornata sul lago di Como, con un panorama mozzafiato a fare da corollario. Una meta già bazzicata dagli altri bianconeri: negli ultimi giorni anche Matthijs de Ligt, insieme alla sua AnneKee, hanno navigato per le acque del Lago. Con loro c'era l'interista De Vrij.