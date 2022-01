Come racconta La Gazzetta dello Sport, le prove di un Paulo nerazzurro sono sotto gli occhi di tutti. "In quel turbinio di abbracci incrociati tra vincitori e vinti dopo il gol di Sanchez, mercoledì scorso a San Siro, uno ha colpito più degli altri: Paulo Dybala, lo sconfitto, stretto stretto assieme all’amico e connazionale Lautaro Martinez, il trionfatore. Carezze tra colleghi, bell’immagine di sportività alla fine di una gara per cuori forti, ma pure un possibile indizio sul futuro: Paulo Dybala duetterebbe volentieri con Lautaro come gli capita di fare già in nazionale".