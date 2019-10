E' Paulo Dybala il vincitore del giocatore del mese di settembre. La decisione è stata presa come sempre dai members della Juve che hanno votato l'argentino come il miglior calciatore bianconero degli ultimi 30 giorni. Questo il comunicato del club bianconero:



Sabato sera, dopo il riscaldamento pre partita di Juve-Bologna, ritorna l’appuntamento con il miglior bianconero del mese.



Grazie alla somma dei voti dei tifosi su Juventus.com dopo ogni partita, il primo titolo di “MVP of the Month Powered by eFootball PES2020” va a Paulo Dybala.



La Joya riceverà il premio, si diceva, sabato sera, dalle mani di un fortunato Juventus Member.