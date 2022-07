Prime dichiarazioni per Pauloai canali ufficiali della, dopo l'annuncio del suo acquisto da parte del club giallorosso. Ecco le parole dell'ex: "I giorni che mi hanno portato a firmare questo contratto sono stati pieni di tante emozioni. La velocità e la determinazione con cui la Roma ha dimostrato quanto mi voleva hanno fatto la differenza. Mi unisco a una squadra in crescita, un club che continua a porre solide basi per il futuro e un allenatore, Jose, con cui sarà un privilegio lavorare. Da avversario ho sempre ammirato l’atmosfera creata dai tifosi romanisti, ora non vedo l’ora di salutarli con la maglia della Roma addosso".