Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus avrebbe preso una decisione sul futuro di Paulo Dybala. La priorità, infatti, resta la cessione: il club bianconero ha provato ad offrirlo a Tottenham, United e Psg, ma i discorsi lasciati in sospeso ad agosto, verranno ripresi anche in sessione invernale. La scelta dipende anche da Gonzalo Higuain, che, come si è visto finora, sembra essersi preso la titolarità come centravanti.