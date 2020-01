Incrociati poco, ma con tanto affetto, fin da subito. Rino Gattuso arrivò a Palermo nell’estate 2013 e poco prima era sbarcato anche Paulo Dybala, neo 18enne argentino dal sicuro talento. Tra i due si accese immediatamente la scintilla, nonostante la i pochi mesi trascorsi insieme prima dell'esonero di Gattuso.



L'EPISODIO - Dybala, infatti, ricorda spesso: "Mi ha guidato per pochi mesi ma mi ha insegnato a prenderle, spiegandomi come evitare i tackle. In allenamento mi metteva trequartista mentre lui faceva il mediano: se lo saltavo, mi stendeva. Così ho imparato a gestire il contatto, a difendermi col corpo, ad anticipare gli interventi. Poi è arrivato Iachini che mi vedeva punta e a quel punto sapevo come muovermi con i difensori". E da lì in poi Dybala non ha fatto altro che crescere, arrivando alla Juve e provando a prendersi l'Europa. Domani sera ritroverà Gattuso, da avversario ancora una volta, che lo aspetta e lo conosce molto bene. E' stato il suo maestro, trattandolo con rispetto ma anche con fermezza: "È classe pura, un giocatore incredibile ma si deve svegliare perché non può non fare la differenza, vista la classe che ha. Bisogna lavorare sul cambio di passo", disse Gattuso. Dybala è cambiato e ora affronta il suo passato, con un sorriso.