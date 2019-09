Maurizio Sarri ha chiesto calma pazienza a quei giocatori che non hanno avuto molto tempo a disposizione per mostrare le proprie qualità in campo. Il messaggio, spiegano i giornali in edicola oggi, è rivolto soprattutto a Paulo Dybala, che nelle gerarchie dell'attacco bianconero è finito dietro a Gonzalo Higuain. La stagione sarà lunga e tutti avranno una possibilità di far vedere quanto valgono, turnover massiccio o meno. Questo il pensiero di Sarri.