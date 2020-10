Roma, Crotone e... Dinamo Kiev?. Per il debutto di domani in Champions Andrea Pirlo starebbe pensando a un 3-4-2-1 con Aaron Ramsey e Kulusevski dietro a Morata. A riportarlo è Sky Sport. E se alla fine sarà questa la scelta ufficiale dell'allenatore, il caso Dybala rischia di esplodere definitivamente, dopo lo sfogo dell'attaccante con Paratici nel tunnel dello Scida per non aver giocato contro il Crotone.