Mentre si rincorrono i titoli sulla posizione da "non incedibile" di Paulo Dybala alla Juventus, il diretto interessato si gode le vacanze a bordo piscina a strapiombo su uno splendido paesaggio marittimo. La Joya ha da poco pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in questo contesto vacanziero, e il suo compagno di squadra Juan Cuadrado ha commentato "Sabrosito panita" (letteralmente "Gustoso, amico"). Ma a commentare si sono anche precipitati parecchi tifosi juventini, che lo implorano di non andarsene dalla Juve: c'è anche chi minaccia di incatenarsi...