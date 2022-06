Si fa sempre più fitto il mistero legato al futuro di Paulo Dybala, ancora in cerca di una nuova sistemazione e soprattutto, ancora indeciso verso che direzione muoversi. Il club che al momento sembra essere in forte vantaggio è l'Inter di Beppe Marotta, ma non sono da escludere le candidature della Roma e delle due inglesi Tottenham e Arsenal. In queste ore però sarebbero emersi degli ulteriori dettagli, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato fissato l'incontro definitivo tra la Joya e il suo procuratore Jorge Antun che, salvo colpi di scena dovrebbe avvenire a fine giugno.