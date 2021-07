Come vi raccontiamo ormai da più di qualche giorno, la Joya è pronta a trattare il rinnovo con la Juventus, a sedersi al tavolo dopo mesi di silenzio per tornare ad essere il centro del club bianconero. Vuole un futuro a Torino, ma serve un accordo che lo riporti al centro del progetto. Dopo la stagione più difficile della carriera, tra infortuni e problemi di salute, vuole ripartire. Lo fa, per ora, da Miami, dove si è allenato senza sosta, ha visto Higuain segnare allo stadio e ha rivisto Pogba, scatenando i sogni dei tifosi juventini.Come conferma anche Tuttosport, è tutto pronto per il vertice dal quale dovrebbe scaturire una sorta di nuovo corso dybalesco. Il momento è vicino: questa volta, davvero, ci siamo.Cresce così l’attesa di un “incrocio” tra l’agente Jorge Antun e la dirigenza juventina.Si riparte dall'ultima offerta: 10 milioni d’ingaggio (rispetto ai 7.3 netti attuali) e accordo fino al 2025.​