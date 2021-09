Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono comprensibilmente occupate soprattutto dalla Nazionale azzurra, che sta tornando in campo per le qualificazioni ai Mondiali dopo aver vinto gli Europei due mesi fa. Il paginone del Corriere dello Sport è dedicato a "Quelli di Wembley" (e al record di gol in nazionale di Cristiano Ronaldo) mentre la Gazzetta dello Sport titola "Largo ai campioni". Sulla Rosea c'è anche però il box "Dybala firma?"

APERTURA JUVE - Invece Tuttosport apre con le questioni tecnico-tattiche bianconere, ora che il mercato è chiuso e l'allenatore deve ricavare il massimo dalla roda a sua disposizione: ecco quindi un "Allegri pensaci tu".