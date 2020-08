Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi. Grazie @seriea pic.twitter.com/0Tiev4Ce6R — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) August 4, 2020

ha pubblicato un messaggio sui propri profili social per ringraziare allenatori e compagni di squadra per il traguardo raggiunto. Ecco il contenuto del messaggio: "Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi. Grazie".