Paulo Dybala oggi ha festeggiato 27 anni. Un compleanno particolare, in un periodo sicuramente poco felice da un punto di vista puramente professionale, in una stagione che stenta a decollare, per la Juventus e per lui in particolare. Ma c'è sempre da essere lieti quando si fa il compleanno circondato dall'affetto delle persone a te più care (che vi abbiamo documentato durante tutta la giornata). Stasera è arrivato anche il post su Instagram dello stesso Dybala: una foto con una bellissima torta a due piani e il numero 27. E un lungo messaggio: "Devo dire che in questi 3 desideri la cosa principale era la salute di tutti. Voglio anche dirvi grazie per l'amore e la buona energia che mi avete mandato in questa giornata, grazie per avermi accompagnato ancora un anno, grazie per le migliaia di messaggi che mi avete inviato ❤️ Li amo moltissimo!"