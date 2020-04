Paulo Dybala ritrova un grande sorriso. Infatti, dopo la positività al coronavirus, e le settimane di isolamento, il giocatore della Juventus si è concesso un piccolo regalo. Così, per Paulo e Oriana, c'è una dolce notizia: figlio? No, una cagnolina di nome Kaya, che lo stesso argentino ha mostrato ai suoi followers su Instagram. Sicuramente, sarà stato consigliato dai suoi compagni di squadra De Ligt e Bernardeschi, due amanti dei cani che non perdono occasione per mostrarlo proprio su social.