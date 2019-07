#Dybala, sorrisi e festa con gli amici in Argentina. Domani rientra Torino: decisivo il colloquio con #Sarri per la sua permanenza alla #Juve pic.twitter.com/NC857OXvJ3 — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 27, 2019

Una festa tra amici, prima di partire per Torino. Ma già oggitorna in Italia: lo fa tagliandosi le ferie, e lo fa per desiderio di capire i piani che la Juve ha per lui. Sì, perché mentre Sarri amalgamava la sua squadra, nel frattempo la Joya si godeva le giuste vacanze dopo una Copa America vissuta praticamente ai margini: un gol e soltanto spezzoni di partita. E con la Juve, la situazione certamente non lo farà sorridere. Per i bianconeri, Paulo non è più incedibile. Constatate le offerte arrivate, l'argentino potrebbe fare subito le valigie, stavolta direzione Inghilterra. C'è il Manchester prima di tutti, poi il Tottenham. La Juventus si accontenterebbe di una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Prima, però, un'ultima festa a casa...