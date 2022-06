Un post come un altro, per la "felicità unica" di Paulo Dybala. L'argentino ha postato un'immagine con la maglia Albiceleste per festeggiare la vittoria nella Finalissima contro l'Italia. Ebbene: l'Italia sarà anche nel suo futuro, perché Paulo ha ormai deciso di andare all'Inter. "Felicità unica", sì, come quella di Marco Materazzi, che sui social ha già commentato il suo arrivo: "Non vedo l'ora...", il commento dell'ex bandiera nerazzurra, che colora un cuore di nero e l'altro d'azzurro. Il riferimento è chiaro. Chiara è anche la scelta di Paulo.