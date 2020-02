Paulo, attaccante della, ha espresso tutta la sua gioia per la partita vinta oggi con il. Non solo i 3 punti per i bianconeri: l'argentino è infatti tornato al gol, il numero 90 da quando è alla Juve, con una funzione perfetta che ha sbloccato il risultato. La Joya bianconera ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, con il seguente messaggio come didascalia: ""90 gol con questa maglia bianconera. Ogni volta un’emozione diversa e la stessa gioia".