È di ieri la notizia della positività al coronavirus di Paulo Dybala, terzo giocatore della Juventus dopo Rugani e Matuidi. Purtroppo, il contagio ha avuto ripercussioni anche sulla sua famiglia. Secondo i giornali argentini La Voz del Interior e Olè, i familiari del fantasista bianconero, in particolare la madre, il fratello Gustavo e la fidanzata di quest’ultimo, sono stati messi in isolamento in un ospedale di Cordoba. I tre erano stati a Torino per visitare la Joya e sono tornati in Argentina lo scorso 12 marzo. Da quando hanno fatto ritorno in patria, è stato riferito dai vicini di casa del comprensorio ‘Villasol’ di essere stati avvistati in giro molto spesso. Per questo, dopo la notizia della positività di Dybala e della sua ragazza Oriana, il Ministero della Salute ha deciso di inviare un’ambulanza per prelevarli da casa e portarli in ospedale, dove sono in isolamento in attesa dell’esito del tampone a cui sono stati sottoposti.