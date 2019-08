La vera curiosità di Triestina-Juve è stata sicuramente la scelta relativa a Paulo Dybala. Per la prima volta, il numero dieci della Juve si è ritrovato nel ruolo che aveva subito realizzato Maurizio Sarri per lui: gioca da falso nueve, la Joya. Costringendo per la prima volta Higuain a fargli spazio, dopo che il Pipita l'aveva affiancato anche nella partita di Villar Perosa. Lì, Dybala era partito largo a destra, con Douglas Costa sul lato opposto: stavolta Sarri - che non è presente al Rocco, sostituito dal vice Martusciello - ha preferito inserire la fisicità e l'estro di Bernardeschi. E chissà quali saranno le prime risposte, e poi le sensazioni. Di sicuro, è cambiato qualcosa.