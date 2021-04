Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi c'è grande spazio per l'assenza di Ronaldo in Atalanta-Juventus. Tuttosport apre con Paulo Dybala in primo piano: "Fai il CR7". Poi, un'intervista al fratello di Kean che strizza l'occhio alla Juve. Anche La Gazzetta dello Sport, in taglio alto, si concentra sul forfait del portoghese e titola: "Ronaldo lascia la Juve a... Dybala. CR7 grande assente a Bergamo". Il Corriere dello Sport parla di una "Volata scudettino" con Atalanta-Juve senza Ronaldo e Dybala a caccia del gol numero 100 in bianconero.



