Le prime pagine dei giornali in edicola domani mattina, 8 marzo 2022:



TUTTOSPORT - "Dybala facci capire". La telenovela sul rinnovo è arrivata ad un punto di svolta. Giovedì l'incontro chiave con l'agente che dovrà chiarire le intenzioni dell'argentino. Intanto per il futuro, con Zaniolo, avanza Renato Sanches.



CORRIERE DELLO SPORT - Intervista a Cannavaro: "Scudetto per quattro. Un errore clamoroso tagliare fuori la Juve. E il Napoli rimane in corsa".