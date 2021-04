"La Juventus viaggia a una media di 2.3 punti a partita nelle 12 partite di questa Serie A in cui Paulo Dybala ha giocato, media che si abbassa a 1.8 nelle 17 gare disputate senza di lui. Mancanza."

Questo dato Opta fa capire molto bene l'importanza della Joya per la squadra di Pirlo. All'allenatore bianconero possono essere attribuite tante legittime critiche, ma va anche ricordato quanto l'assenza di un giocatore capace di certi colpi, come quello decisivo di ieri col Napoli, possa essere decisiva in negativo sui risultati della Juve.