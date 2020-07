L'ex giocatore Lorenzo Minotti ha commentato così lo stato di forma di Dybala: "E' in una condizione fantastica e ha una capacità di inventare fuori dal comune, sia mandando in porta i compagni che andando in gol. Secondo me, per le caratteristiche che ha può giocare su tutto il fronte d'attacco ma si esalta partendo da destra. Ora Sarri l'ha capito e lo sta facendo giocare lì. Mi ricordo il primo Dybala quando è esploso nel Palermo: partiva centravanti ma veniva a giocare fuori dall'area, tant'è vero che i gol li facevano sempre i centrocampisti".