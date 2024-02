Una tripletta, quella messa a segno da Paulo Dybala questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro il Torino di Ivan Juric. Era il 22 marzo 2022 quando si diffondeva la notizia del mancato rinnovo tra la Juventus e l'argentino, un accordo per il rinnovo mai raggiunto che a volte nei tifosi bianconeri scatena ancora qualche rimpianto. Quel accordo raggiunto in principio, poi ritrattato e mai più raggiunto. Il saluto dello Stadium nella gara contro la Lazio tra le lacrime, sugli spalti e sul volto di Paulo. Una storia d'amore quella tra la Joya e i tifosi della Vecchia Signora che dura ancora adesso. Infatti, quando ha segnato la tripletta ai granata questa sera i tifosi si sono scatenati con i commenti sui social. In gallery i migliori.