È uscita da poche ore "El ultimo tango", la nuova hit di Oriana Sabatini, molto conosciuta in Argentina come cantante e in Italia perlopiù come fidanzata di Paulo Dybala. E nel video della canzone, diretto dal giovane regista Juan Gonzs, fa capolino indirettamente anche l’attaccante della Juve: nei primi minuti infatti si può ascoltare la radiocronaca di un gol messo a segno da tale "Paulo" dopo uno scambio con "Roberto", per l'1-0 dell’Argentina proprio sull’Italia. Un gol che è più che altro un auspicio per il giocatore, autore di solo due reti in carriera con la maglia della Nazionale. A proposito di auspici: in un frame del video, alle spalle della bella Oriana compaiono uno Scudetto e un trofeo che ricorda molto da vicino il Pallone d'Oro…



Foto: Instagram



Nella nostra fotogallery alcune scene tratte dal videoclip