L'esclusione dai convocati dell'Argentina da parte del ct Lionel Scaloni per la Coppa America non ha frenato la voglia di rilancio di Paulo Dybala, che dopo una stagione negativa vuole tornare al centro del progetto Juve. E con il ritorno di Massimiliano Allegri, ora, è lo stesso obiettivo della società. Per questo, l'attaccante bianconero nei prossimi giorni andrà a Miami insieme alla sua compagna, e lì svolgerà un programma personalizzato per presentarsi in forma al ritiro di luglio.