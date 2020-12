Negli ultimi giorni sono circolate delle voci su un possibile scambio tra Dybala ed Eriksen con l'Inter. Un affare impossibile secondo quanto riporta SportMediaset: per la grande differenza che c'è tra le due valutazioni (80/90 milioni Paulo, 20 milioni il centrocampista danese) e per la volontà della Juve che non è interessata all'ex Tottenham. Dybala era già stato accostato ai nerazzurri la scorsa estate, ma al momento la priorità dell'argentino - e quella della società - è trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.