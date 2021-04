12









Arrivano le scuse e le precisazioni. Paulo Dybala tramite una storia Instagram ha postato il suo pensiero sulla vicenda che l'ha coinvolto, insieme ai compagni McKennie e Arthur. Ecco le sue parole: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso".