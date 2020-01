La Juventus non è mai stata così vicina dal dire addio a Paulo Dybala. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il giocatore argentino era ad un passo dalla partenza, quest'estate, con United e Tottenham pronte a portarlo in Premier League. Così, Dybala aveva persino registrato un messaggio che avrebbe poi condiviso ai tifosi bianconeri: non se n'è poi fatto nulla, come tutti sanno, e Dybala si è ripreso il proprio posto in campo, migliorando sempre più sotto gli ordini di Maurizio Sarri.