Paulo Dybala, gioiello della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Spal:



SPAL - "Ci voleva una vittoria così, è importante vincerle certe partite. Nel primo tempo siamo stati lenti, per fortuna l'abbiamo sbloccata all'ultimo secondo, poi ci hanno lasciato più spazi".



ASSIST - "Mi fa piacere se la squadra è felice del mio assist. Credo sia stato un bellissimo gol, abbiamo fatto un bel gol tutto di prima".



BAYER - "Non ci sono avversari deboli in Champions, lo stanno dimostrando tutti. Sappiamo che è importante, lo sono tutte".