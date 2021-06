Paulo Dybala entra nel mondo degli eSports. Più precisamente, la Joya - che nel periodo del lockdown si dilettava con le dirette Twitch dove giocava a vari videogiochi - investirà nella Furious Gaming. A confermarlo, il CEO Gonzalo Garcia a Infobae: "Un gruppo di investitori era interessato, e insieme a loro Paulo, che, come ha detto, era associato a noi, come partner e come immagine dell'azienda. Il marchio ci dà molto potere. È qualcosa di molto bello per tutti noi che combattiamo da anni. Ovviamente è qualcosa che ti rende molto felice e che convalida tutto il lavoro che hai svolto. È un prima e un dopo per gli eSport nella nostra regione, e credo che segneremo la strada, con la nostra esperienza, per molte altre organizzazioni in modo che domani aggiungano investimenti e personaggi pubblici per supportare il loro marchio."