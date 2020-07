Paulo Dybala entra in "Common Goal" il progetto lanciato da Juan Mata e che permette ai calciatori di donare l'1% del proprio salario per aiutare persone e famiglie in difficoltà. ​"Ho fatto donazioni anche in precedenza - dichiara La Joya al The Guardian -, ma sempre in modo anonimo perché l'obiettivo non è avere pubblicitàSiamo un gruppo e vogliamo lavorare come una squadra, con solidarietà, con persone meno fortunate di noi". Sui social gli ha dato il benvenuto Giorgio Chiellini, che a sua volta ha preso parte all'iniziativa qualche anno fa.