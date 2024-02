Nell'ampia intervista concessa quest'oggi al canale arabo, l'ex stella della Juve, Paulo Dybala, ha parlato anche del suo rapporto con Josè Mourinho e di quanto abbia inciso sulla sua carriera.'Lavorare con Mourinho è stato stimolante e ha rappresentato una crescita significativa per me. Parliamo di un allenatore che ha fatto tanto nella sua carriera senza dubbio mette in campo la sua esperienza e ti aiuta a crescere come calciatore. Onestamente, non so cosa gli riservi il futuro, ma sono sicuro che continuerà in un top club'.