100 gol di Dybala nei club. Un bel traguardo, per l'attaccante argentino della Juventus: il giocatore bianconero ha raggiunto la tripla cifra coi club europei, analizzando tutte le competizioni. Come? 92 col sinistro e 8 di destro: non ci sono zuccate vincenti, ossia copi di testa. Sarri, contro l'Inter, ha provato la Joya insieme a Higuain e Cristiano Ronaldo. Era la prima volta, per quella Juve 'pensata al bar', che in campo ha dato risposte non ancora convincenti (quantomeno per questioni fisiche, di concreta stanchezza). E' il trio delle meraviglie, comunque, a intrigare la Juve: adesso Paulo però deve continuare a correre. E a segnare.