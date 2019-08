Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la Juventus ha comunicato al PSG il prezzo di Paulo Dybala. Per l'argentino, la società bianconera è pronta a trattare da 80 milioni in su. In caso di scambio, il prezzo della Joya potrebbe salire ulteriormente, a seconda degli accordi che le parti potrebbero trovare. In ogni caso, per Paulo restano ore caldissime: l'attaccante può salutare già domani. E il gol a Trieste sembra ormai un lontano, lontanissimo ricordo...