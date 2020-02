Paulo Dybala chiede 10 milioni di euro per rinnovare il suo contratto con la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport è questa la richiesta dell'attaccante argentino per firmare un nuovo contratto con il club bianconero. Dybala va in scadenza nel 2022 ed ha recentemente dichiarato al Guardian che il suo futuro dipende solo dal club visto che lui a Torino è felice. La Juve dal canto suo non vuol cederlo e sono iniziati i primi contatti con l'entourage del calciatore per rinnovare il contratto de La Joya.