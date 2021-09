Tuttosport racconta la situazione di, legata al rinnovo e non solo: "In seno all’entourage di Dybala - che sta appositamente in Europa ormai da quasi due mesi tondi (lo sbarco a Torino è datato 24 luglio) - è maturata la convinzione che... “anche basta”. O la va o la spacca, ma a fine settimana si torna in Argentina. Ecco perché, insomma, a forza di “la prossima settimana si chiude” - scanditi con la costanza con cui si sgranella un rosario - davvero si dovrebbe essere giunti ad un punto di svolta nella trattativa per il rinnovo di Dybala. Meglio ancora, ad un punto di firma in calce ad un contratto quinquennale".