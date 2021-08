Una giornata importante per la Juve, soprattutto sul fronte. Come raccontato su Tuttosport, questo per Paulo non è un contratto qualsiasi, ecco perché si va più a rilento. "Reduce da due annate difficili, bersagliate dagli infortuni, per Dybala questa nuova stagione assume un significato particolare - si legge sul quotidiano -: vuole tornare protagonista in campo e ritiene che il ritorno di Allegri in panchina possa essere un elemento fondamentale per il suo rilancio e riscatto. Abbracciando per il resto della sua carriera sportiva i colori bianconeri: firmare fino al 2025 vorrebbe dire dieci anni di militanza juventina visto che è arrivato a Torino nell’estate 2015,I calcoli sono chiari: rimanere per quello che sarebbe probabilmente l’ultimo contratto importante della sua carriera".