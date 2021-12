Nel corso dell'intervista realizzata insieme ai giovani tifosi dellaha risposto su diversi argomenti. L'argentino ha anche parlato degli avversari più difficili affrontati in carriera: "Ho avuto tanti avversari forti, così come ho avuto tanti compagni altrettanto forti. I più difficili da affrontare sono Messi e Cristiano. Sono due giocatori che fanno la differenza, anche se giocano in maniera diversa. Oppure Neymar che è difficile da prendere e ti dribbla. Anche con Mbappé che è velocissimo anche se con lui noi abbiamo vinto, così come contro il Barcellona. Comunque Messi e Cristiano i più forti". Dybala, alla Juventus e in nazionale argentina, ha avuto la fortuna di averli come compagni, ma con la maglia bianconera li ha anche sfidati in Champions League.