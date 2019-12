Paulo Dybala è il miglior marcatore in trasferta della Juventus in questa Serie A: 4 dei suoi 5 gol sono infatti arrivati lontano da casa. La Joya ha segnato 7 gol alla Sampdoria in Serie A: contro nessuna squadra ha trovato più volte la via del gol nel massimo campionato. In 15 presenze di questo campionato ha già eguagliato il suo numero gol della scorsa Serie A (5 in 30 gare). Lo rivela Juventus.com.